Сторонникам независимости Каталонии предъявят уголовное обвинение

Членам парламента и правительства испанского региона Каталония будут предъявлены уголовные обвинения из-за подготовки референдума о независимости. Об этом, как сообщает газета El Mundo, говорится в заявлении испанской прокуратуры.

О планируемом уголовном преследовании властей Каталонии стало известно на следующий день после того, как парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости. Как заявил генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маз, обвинения будут предъявлены как парламентариям, поддержавшим законопроект, так и членам регионального правительства, которое его одобрило. По словам Маза, расследованием подготовки референдума займутся правоохранительные органы.

Кроме того, глава фракции Народной партии Хавьер Гарсия Альбиоль, выступающий против референдума, заявил, что в связи с организацией референдума может быть задействована статья 155 конституции страны, согласно которой «правительство может принять меры к тому, чтобы заставить такое сообщество (регион, нарушающий положения конституции. — РБК) выполнить указанные обязательства, либо принять меры, необходимые для защиты общегосударственных интересов».

С жалобой на действия каталонских властей в Конституционный суд страны уже обратился глава испанского правительства Мариано Рахой. Кроме того, для обсуждения сложившейся ситуации он назначил чрезвычайное заседание правительства.

Решение о проведении референдума о независимости Каталонии было принято в июне. О назначенном на 1 октября голосовании тогда объявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон. На голосовании 6 сентября парламент автономного сообщества Каталонии одобрил эту дату.

Сторонники независимости региона ранее уже пытались провести референдум о независимости. Референдум был намечен на ноябрь 2014 года, однако тогда Конституционный суд Испании счел его незаконным и вместо этого был проведен не имеющий юридической силы опрос. Против главы правительства Каталонии, Артура Маса было начато уголовное расследование из-за попытки проведения голосования. Позднее, в 2015 году, каталонский парламент принял резолюцию об отделении региона от Испании, однако документы был признан незаконным конституционным судом страны.

Каталония — регион на северо-востоке Испании, граничащий с Францией. Более трети населения региона составляют этнические каталонцы, говорящие на собственном языке. Население региона превышает 7 млн человек. Его столицей является Барселона. Попытки провозгласить независимость Каталонии продолжаются несколько веков; так, одна из них относится к 1871 году. В 1979 году Каталонии был предоставлен статус автономии.