Россия и Япония подписали устраняющую двойное налогообложение конвенцию

Россия и Япония подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения на доходы и о предотвращении уклонения от уплаты налогов, передает корреспондент РБК с Восточного экономического форума во Владивостоке.

Представители двух стран поставили свои подписи на документах по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Сегодня министр экономического развития России Максим Орешкин анонсировал подписание документа. «Запланировано на сегодня подписание конвенции об устранении двойного налогообложения», — заявил Орешкин.

По его словам, конвенция соответствует всем международным стандартам и существенно облегчит деятельность российских компаний в Японии, а японских — на российском рынке. За последний год было подписано более 100 различных соглашений с Японией.



В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому российская сторона одобряет положения конвенции, заключенной с Японией. Соответствующий документ 24 августа был опубликован на сайте правительства России.

«Конвенция распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода лиц, являющихся резидентами одного или обоих договаривающихся государств», — говорится в распоряжении правительства.

Там также отмечается, что конвенция распространяется на налогообложение прибыли от предпринимательской деятельности, в том числе на налогообложение доходов от имущества, прибыли от морских и воздушных перевозок, дивидендов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц.

Документ также регулирует вопросы обмена информацией между компетентными органами двух стран. После подписания конвенция подлежит ратификации, поскольку содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Конвенция также гарантирует недопущение налоговой дискриминации и регулирует процедуру рассмотрения обращений и заявлений налогоплательщиков и разрешения споров в случае, когда действия одного или обоих договаривающихся государств приводят или приведут к налогообложению, не соответствующему положениям заключенной конвенции.

Как отмечается на сайте российского правительства, нынешний документ должен заменить предыдущую конвенцию, которая была подписана СССР и Японией во избежание «двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» с протоколом от 18 января 1986 года.