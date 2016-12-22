NASA показало снимки урагана «Ирма» из космоса

Космическое агентство NASA опубликовало космические снимки урагана «Ирма». Они размещены на официальном сайте агентства.

Также NASA составило 3D-модель урагана, опираясь на сведения установленного на одном из спутников радара. Согласно этим данным, потоки ураганного ветра в центре шторма достигают высоты 12 км.

5 сентября власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана «Ирма», который сформировался в Карибском море. Власти США 6 сентября мобилизовали Национальную гвардию для ликвидации возможных последствий удара стихии.

Ураган уже обрушился на принадлежащие Франции острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Жертвами стихии на французских территориях, по предварительным оценкам, стали девять человек, 25 человек пострадали. 1400 жителей островов остались без крова. По словам министра внутренних дел Франции Жерара Коломба, ураган разрушил 95% острова Сен-Мартен. На английской заморской территории Ангилья погиб, по меньшей мере, один человек.

Как сообщил премьер-министр французской заморской территории Антигуа и Барбуда Гастон Браун, сила ветра в центре урагана достигала 298 км/ч.

«Ирме» присвоили пятую, максимальную категорию мощности. По мнению климатологов, он сильнее урагана «Харви», который пришел в конце августа в американские штаты Техас и Луизиану. Жертвами «Харви» стали 60 человек. Были затоплены города Хьюстон и Корпус Кристи, около 250 шоссе оказались заблокированы, ветром оборваны линии электропередачи, в результате чего около 155 тыс. человек остались без электроснабжения. Власти Техаса оценили ущерб от урагана в более чем $125 млрд.

Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить на ликвидацию последствий стихии более $7,8 млрд.



