Синдзо Абэ принял приглашение Путина поучаствовать в ПМЭФ-2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял приглашение президента Владимира Путина поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в конце мая 2018 года. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает корреспондент РБК.

«Пригласил премьер-министра Японии принять участие в другом крупном международном экономическом форуме — в Петербургском международном экономическом форуме в конце мая 2018 года, и Синдзо [Абэ] наше приглашение принял», — рассказал российский лидер.

Ранее 7 сентября Абэ во время выступления на пленарной сессии ВЭФ призвал Путина заключить мирный договор между двумя странами, который так и не был подписан по итогам Второй мировой войны. По словам японского премьер-министра, такая ситуация «ненормальна», а мирный договор сможет раскрыть потенциал отношений между Москвой и Токио.

Он призвал «работать сообща и разделить успех друг с другом», таким образом укрепив доверительные отношения России и Японии. По мнению Абэ, укрепление отношений заложит «краеугольный камень стабильности» во всей Северо-Восточной Азии.

В настоящий момент заключению договора мешают территориальные претензии Японии на четыре острова Малой Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Россия настаивает на том, что Южные Курилы перешли под контроль СССР после Второй мировой войны и являются российской территорией. В Японии считают, что это неправильно, так как никаких договоров по итогам войны заключено не было. Также японцы ссылаются на Симодский трактат 1855 года, согласно которому все Курильские острова к северу от Итурупа, кроме оставшихся четырех, объявлялись российской территорией.

Фактически две страны находились в состоянии войны до 1956 года, когда была заключена Советско-японская декларация, в которой в том числе указывалось, что Шикотан и Хабомаи перейдут под контроль Японии после принятия мирного договора. Позднее Советский Союз отказался от этого пункта, сославшись на договор между США и Японией от 1960 года, по которому американские военные смогли остаться на японской территории. Этот акт был враждебно встречен СССР.