Курс доллара опустился ниже 57 руб. впервые с июня

Курс доллара США на Московской бирже по состоянию на 13:40 мск 7 сентября составил 56,97 руб. Американская валюта подешевела на 37 коп., опустившись ниже отметки в 57 руб. впервые с 14 июня, свидетельствуют данные биржи.

Курс евро по состоянию на 13:42 мск составил 68,27 руб., он опустился на 14 коп.

Индекс РТК вырос на 0,77% до 1115,18 по состоянию на 14:00. Голубые фишки прибавили 0,27% Индекс ММВД составил 2018,78, рост составил 0,21%.

В то же время растет цена на нефть. Октябрьские фьючерсы на Brent выросли на 0,83% до отметки $54,47 за баррель, ноябрьские — на 0,63% до $53,29 за баррель.

В среду, 6 сентября, цены на нефть Brent преодолели порог в $54 за баррель на фоне надвигающегося на США урагана «Ирма», который может нанести ущерб инфраструктуре нефтегазовой добычи.