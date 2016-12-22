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Число жертв урагана «Ирма» возросло до 10 человек
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Число жертв урагана «Ирма» возросло до 10 человек
Общество, 14:26
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Число жертв урагана «Ирма» возросло до 10 человек

​Число жертв тропического шторма «Ирма», который пришел на принадлежащие Франции острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен (находятся в Карибском бассейне), увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коломба.

​Во время своего выступления на французском радио France Info министр сообщал о восьми погибших и 23 пострадавших, но добавил, что число погибших в Сен-Мартен и Сен-Бартелеми может увеличиться, ведь спасатели еще не закончили инспекцию островов. По словам Коломба, ураган разрушил 95% острова Сен-Мартен и большинство школ.

Агентство AP сообщает, что как минимум один человек погиб на острове Ангилья (заморская территория Великобритании).

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На острове Барбуда (принадлежит Антигуа и Барбуда) от урагана погиб двухлетний мальчик, когда его семья пыталась покинуть разрушенный дом.

Скорость ветра в центре урагана достигала 298 км/ч; шторм привел к наводнению. В результате шторма без крова остались около 1400 жителей Антигуа и Барбуда​, заявил премьер этой территории Гастон Браун. По его данным, разрушено более 60% инфраструктуры этих островов.

Глава Минобороны Франции заявил, что Франция направит на свои заморские территории 100 тыс. продовольственных пайков для пострадавших от урагана. Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отправится на острова, когда это позволят сделать погодные условия.

Телеканал CNN опубликовал кадры, на которых виден масштаб разрушений на острове Барабуда. По данным местных властей, разрушено более 90% инфраструктуры острова.

Центр информирования о стихийных бедствиях государства Тринидад и Тобаго и Малых Антильских островов опубликовал кадры последствий урагана на острове Сен-Мартен.

Урагану «Ирма» присвоили пятую, максимальную категорию мощности. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последние десять лет. По мнению климатологов, он сильнее урагана «Харви», который пришел в конце августа в американские штаты Техас и Луизиану.

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В американском штате Флорида, а также в Пуэрто-Рико 5 сентября власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана «Ирма». Сотрудники экстренных служб предупредили местное население, что высота волн из-за ветра может достигать 7 м. Власти Флориды мобилизовали 7 тыс. бойцов Национальной гвардии для подготовки территории к приближающемуся урагану.

По данным AP, эксперты опасаются, что «Ирма» может разрушить весь восточный берег Флориды от Майами до Джексонвилла, а затем направиться в сторону Джорджии, а также Северной и Южной Каролины, поражая на своем пути крупные населенные пункты.

Теги: Франция , тропический шторм , Антигуа и Барбуда , жертвы урагана , ураган «Ирма»
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