Полиция Подмосковья начала проверку после ДТП с участием сотрудника МВД

В Подмосковье полиция начала проверку после ДТП с участием руководителя отдела полиции ГУ МВД России «Одинцовское». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 6 сентября на пересечении Можайского шоссе и улицы Витебской. Сотрудник полиции, ехавший на автомобиле Ford, столкнулся с мотоциклом Honda. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте, полицейского с травмами доставили в больницу.

В пресс-службе уточнили, что если вина полицейского будет доказана, его уволят из правоохранительных органов. Также в ведомстве пообещали привлечь к ответственности не только руководителя отдела МВД, но и его начальство.