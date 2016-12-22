Порошенко пообещал не допустить потери государственности Украиной

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не допустить «пессимистического сценария», при котором страна потеряет государственность, об этом он заявил в ежегодном послании к парламенту, передает УНИАН.

«В истории бывали случаи, когда отсутствие или медлительность реформ просто консервировала отсталость стран, оставляла их на обочине мирового прогресса. Есть еще худшая перспектива: без завершения реформ мы утратим государственность и нас просто не станет. Но это — пессимистический сценарий, и я его не допущу», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что сценарий Украины — оптимистический, и называется он «успешная европейская Украина успешных украинцев».

«Победа зависит среди прочего и от того, сможем ли мы правильно диагностировать главные вызовы и дать на них адекватные ответы», — добавил украинский глава.

В послании к парламенту в этом году Порошенко также пообещал усилить борьбу с российскими соцсетями на Украине. По его словам, российские соцсети были и остаются «инструментами спецопераций российских спецслужб».

Порошенко подчеркнул, что борьба с российскими соцсетями уже привела к тому, что «российские пропагандистские сайты выпали из десятки наиболее посещаемых веб-ресурсов Украины». Говоря об этом, украинский глава также отметил, что следить нужно и за книгами — из России поступает «поток украинофобской писанины», заявил Порошенко.

До конца осени Верховная рада Украины планирует принять образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и парламентскую реформы. Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что парламент намерен утвердить эти реформы в течение нескольких недель. «Думаю, в ближайшие два-три недели мы должны пройти каждую из этих предложенных реформ и принять по ним решения», — говорил он.