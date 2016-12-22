Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,45 56,90 EUR Нал. 68,70 68,04 USD Бирж. 56,95 -0,41 EUR Бирж. 68,22 -0,20 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2020,31 +0,28% РТС 1117,60 +0,98% Brent 54,44 +0,50% DJIA 21807,64 +0,25% Nasdaq 6393,31 +0,28% FTSE 7392,03 +0,52%
На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400
Лента новостей
Миллиардер Брэнсон пересидел «Ирму» в своем винном погребе 14:17, Общество Заявитель митинга в защиту мусульман Мьянмы попросил ее посла о встрече 14:09, Общество Третьяковской галерее подарили три проекта художника Андрея Кузькина 14:02, Общество Вице-президент «Шахтера» назвал трусом главу киевского «Динамо» 13:43, Спорт Ипотека и брак: нюансы раздела залоговой квартиры при разводе 13:42, Недвижимость «Дыра» в капитале банка «Траст» за месяц выросла на 200 млрд руб. 13:41, Финансы Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 13:38, РБК и Билайн В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу 13:37, Общество Полиция Подмосковья начала проверку после ДТП с участием сотрудника МВД 13:34, Общество Борис Титов рассказал о желании получить «дальневосточный гектар» 13:27, Бизнес Глава «Беларуськалия» выступил против слияния с «Уралкалием» 13:26, Бизнес «ВКонтакте» объяснила блокировку страницы устроившего стрельбу школьника 13:25, Общество В США умер сооснователь «Николы-Ленивца» Василий Щетинин 13:22, Общество Родители школьника из Ивантеевки заявили о готовности возместить ущерб 13:20, Общество И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении 13:14, Общество Порошенко пообещал не допустить потери государственности Украиной 13:07, Политика На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400 12:58, Общество Глава «Транснефти» оценил остаток по китайскому кредиту 12:50, Бизнес Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся 12:49, Общество Журналистка Латынина рассказала о трех очагах возгорания в ее машине 12:40, Общество Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе 12:40, Политика Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд 12:28, Общество ВТБ вышел из капитала «Росгосстраха» 12:26, Финансы Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими социальными сетями 12:24, Технологии и медиа Новичок «Милана» стал самым высокооплачиваемым футболистом в Италии 12:19, Спорт Нефть и газ дадут новый импульс развитию Дальнего Востока 12:12, Партнерский материал
На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400
Общество, 12:58
0
На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400

Военные России, Белоруссии, Армении и Киргизии провели под Астраханью боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400. Это произошло в рамках международных учений «Боевое содружество -2017», заявил журналистам генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, командующий объединенной группировкой авиации и ПВО (противовоздушной обороны) стран — участниц СНГ, передает «РИА Новости».

Розыгрыш тактического эпизода учений прошел на российском военном полигоне Ашулук, который находится в Астраханской области на границе с Казахстаном.

Были выполнены все задачи и уничтожены все мишени, нарушений безопасности не произошло, уточнил генерал-лейтенант. Все участники стрельб показали высокий уровень подготовки. Боевое применение авиации Севостьянов оценил на «отлично».

В розыгрыше эпизода участвовали 1,5 тыс. военных. В воздухе находились более 40 самолетов, включая пять новых Як-130 из Белоруссии, а остальные — из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По словам генерал-лейтенанта, обстановка с мишенями была очень сложной — всего выпустили 19 мишеней, которые имитировали «в буквальном смысле всё: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет».

В начале февраля прошла внезапная проверка боеготовности ВКС России. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявлял, что в ней были задействованы силы 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения), 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в московской зоне ПВО и командование дальней и военно-транспортной авиации. Военачальник также сообщал о подготовке подразделений московской зоны ПВО к развертыванию в новых позиционных районах.

В апреле в Минобороны рассказали, что войска ПВО Сухопутных войск России провели более 250 тактических учений с начала текущего года.

В конце июля в Забайкалье и Бурятии началась масштабная внезапная проверка боеготовности сил ВВС и ПВО. В ней участвовали до 8 тыс. солдат, до 50 самолетов и вертолетов и более 3 тыс. единиц вооружения, военной и спецтехники.

Теги: военные учения , Астрахань , ЗРК С-400 , С-300ПС , С-300ПМ-1
Главное
Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе Политика
Материалы по теме
В Минобороны назвали срок окончания внезапной проверки ВКС Политика
В Минобороны заявили о проведении более 250 учений ПВО в 2017 году Общество
Минобороны заявило о внезапной проверке ВВС и ПВО в Забайкалье Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку