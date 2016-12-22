На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400

Военные России, Белоруссии, Армении и Киргизии провели под Астраханью боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС, С-300ПМ-1 и С-400. Это произошло в рамках международных учений «Боевое содружество -2017», заявил журналистам генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, командующий объединенной группировкой авиации и ПВО (противовоздушной обороны) стран — участниц СНГ, передает «РИА Новости».

Розыгрыш тактического эпизода учений прошел на российском военном полигоне Ашулук, который находится в Астраханской области на границе с Казахстаном.

Были выполнены все задачи и уничтожены все мишени, нарушений безопасности не произошло, уточнил генерал-лейтенант. Все участники стрельб показали высокий уровень подготовки. Боевое применение авиации Севостьянов оценил на «отлично».

В розыгрыше эпизода участвовали 1,5 тыс. военных. В воздухе находились более 40 самолетов, включая пять новых Як-130 из Белоруссии, а остальные — из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По словам генерал-лейтенанта, обстановка с мишенями была очень сложной — всего выпустили 19 мишеней, которые имитировали «в буквальном смысле всё: от беспилотных летательных аппаратов до баллистических ракет».

В начале февраля прошла внезапная проверка боеготовности ВКС России. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявлял, что в ней были задействованы силы 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения), 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в московской зоне ПВО и командование дальней и военно-транспортной авиации. Военачальник также сообщал о подготовке подразделений московской зоны ПВО к развертыванию в новых позиционных районах.

В апреле в Минобороны рассказали, что войска ПВО Сухопутных войск России провели более 250 тактических учений с начала текущего года.

В конце июля в Забайкалье и Бурятии началась масштабная внезапная проверка боеготовности сил ВВС и ПВО. В ней участвовали до 8 тыс. солдат, до 50 самолетов и вертолетов и более 3 тыс. единиц вооружения, военной и спецтехники.