Глава «Транснефти» оценил остаток по китайскому кредиту

Остаток выплат по китайскому кредиту «Транснефти» составляет около $6 млрд, рассказал глава компании Николай Токарев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Выплачиваем даже в опережающем режиме. Все посчитано до 2029 года», — сказал он.

В 2009 году в обмен на долгосрочные поставки нефти компания «Роснефть» получила от китайских банков кредит в $15 млрд, а «Транснефть» — $10 млрд.