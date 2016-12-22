Журналистка Латынина рассказала о трех очагах возгорания в ее машине

Журналистка Юлия Латынина заявила о том, что поджог ее автомобиля был совершен умышленно. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, в машине в трех местах были обнаружены очаги возгорания. «То есть гипотеза о том, что машина сгорела сама, которой мы с родителями пытались себя утешать, она неправильная», — отметила Латынина. Она назвала произошедшее «покушением на убийство», добавив, что машина сгорела в тот момент, когда «в ней кто-то мог быть».

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве.

О том, что машина Латыниной «сгорела дотла», журналистка сообщила 3 сентября. Сотрудники полиции 4 сентября начали проверку по факту поджога. По данным правоохранительных органов, сообщение о возгорании на территории одного из поселений Троицкого и Новомосковского административного округа столицы поступило в экстренные службы 3 сентября. В полиции отметили, что сгорел автомобиль 2002 года.

По ее словам, автомобиль был припаркован на том месте, где 19 июля неизвестные на мотоцикле опрыскали его и дом журналистки едко пахнущим веществом. Позднее полиция сообщила, что жидкость не представляла опасности для жизни.

Латынина заявила, что ее машину подожгли те же люди, которые ранее опрыскали ее. Вместе с тем после предыдущего нападения в автомобиле невозможно было находиться, так что «проблема утилизации этой машины решилась сама собой», отметила журналистка.