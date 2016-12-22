ВТБ вышел из капитала «Росгосстраха»

ВТБ вышел из капитала страховой компании «Росгосстрах», заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент РБК.

«Мы не являемся акционерами «Росгосстраха», — сказал он.

​ВТБ стал акционером «Росгосстраха» в апреле прошлого года. Банк совершил сделку по продаже 49 обыкновенных именных акций ЗАО «КС-Холдинг» номиналом по 100 тыс. руб. В качестве оплаты приняли обыкновенные именные акции «Росгосстраха» на 5,99 млрд руб. В результате сделки ВТБ перешло не более 5% от общего количества акций страховщика.

О возможном выходе ВТБ из капитала «Росгосстраха» Андрей Костин заявлял в начале июня, пишет Reuters. Он отмечал, что такую возможность банк может получить, если группа «Открытие» купит активы группы «Росгосстрах». «Мы этот пакет [«Росгосстраха»] специально не покупали, нас, конечно, интересует выход», — пояснял Костин.