Правительство предложило лишать водителей прав на основании анализа крови

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который разрешит лишение водительских прав за пьяное вождение на основании анализа крови, следует из сообщения на сайте Госдумы.

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — говорится в документе.

Уровень алкоголя в организме человека можно измерить, взяв анализ крови и анализ выдыхаемого воздуха.

По действующему законодательству административная ответственность в виде штрафа в 30 тыс. руб. и лишения права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет, предусмотренная указанной статьей, наступает «в случае установленного факта» употребления алкоголя, который определяется при наличии спирта в выдыхаемом воздухе — в концентрации «превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха» (ст. 12.8 КоАП РФ).

Данное положение не учитывает прецеденты определения наличия этилового спирта в крови, отмечается в пояснительной записке к документу. Необходимость установить содержание алкоголя в крови возникает, например, когда медикам необходимо оказать экстренную помощь пострадавшим в ДТП ​или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения.

Для устранения этого пробела в документе вводится норма, которая позволяет установить степень алкогольного опьянения по анализу крови, говорится в сообщении Госдумы.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 31 августа 2017 года.