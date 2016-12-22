Минздрав прокомментировал нормативы времени ожидания приема у врача

Временные нормативы на прием у врача не адресованы пациентам, а нужны «для проведения соответствующих расчетов», говорится в комментарии Минздрава, который есть у РБК.

Как подчеркивают в ведомстве, типовые отраслевые нормы, утвержденные на прием пациентов у врача (участкового педиатра, терапевта, семейного врача, невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога) «адресованы не врачу практического звена или пациенту». «Они необходимы организаторам здравоохранения для проведения соответствующих расчетов», — говорится в заявлении Минздрава.

В ведомстве добавили, что ​​«врач должен уделять пациенту столько времени, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья».

Путин в начале августа назвал долгое время ожидания приема пациентами бесплатной медицины «прямым нарушением закона». Он добавил, что, с другой стороны, медики готовы за деньги принять пациента в любое время, что, в свою очередь, по его мнению, является «криминалом». Об этом он заявил после того, как 1 августа глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала главе государства о трудностях доступа к бесплатной медицине у части граждан. В частности, по ее словам, жители около 10 тыс. сел и деревень лишены возможности получения своевременной медпомощи. Минздрав ответил на критику президентом Владимиром Путиным очередей на прием к врачу. В ведомстве отметили, что «предельные сроки» ожидания медпомощи были установлены с учетом анализа реальных возможностей регионов.