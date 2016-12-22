Путин предположил влияние «плохой компании» на Тиллерсона в Вашингтоне

Президент Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предположил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в «плохую компанию» в Вашингтоне. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что Тиллерсон «отруливает» от сотрудничества с Россией. Путин выразил надежду, что госсекретарь США «выйдет на правильный путь».

Ранее, 6 сентября, глава МИДа Сергей Лавров во время телефонного разговора с Тиллерсоном заявил, что Россия готова судиться с США из-за российской дипломатической собственности.

Накануне, 5 сентября, Путин в ходе ВЭФ сообщил, что Россия оставляет за собой право обратиться в суд из-за закрытия российских диппредставительств в США. Российский президент подчеркнул, что власти США нарушили имущественные права России, лишив ее права распоряжаться своим имуществом.

Власти США закрыли 1 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и диппредставительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Кремле назвали этот шаг американской стороны «рейдерским захватом».