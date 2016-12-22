Адвокат заявила о нарушениях при экспертизе разговора Улюкаева и Сечина

Экспертизу расшифровки разговора главы «Роснефти» Игоря Сечина с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в получении взятки в размере $2 млн, провели с нарушениями. Об этом перед началом заседания Замоскворецкого суда Москвы по делу Улюкаева заявила журналистам адвокат Виктория Буровская, передает корреспондент РБК.
«На этом основании защита вновь намерена ходатайствовать о возврате дела в прокуратуру», — сказала она. Буровская отметила, что «в ходе предварительных слушаний суд адвокатам в этом уже отказал».
РБК ведет онлайн-трансляцию из суда, где проходит третий день допроса свидетелей по делу Алексея Улюкаева
Расшифровка записи разговора Игоря Сечина и Алексея Улюкаева, который состоялся в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти», была зачитана в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы 5 сентября. Аудиозапись была проведена через три устройства аудиофиксации, которые выдали главе «Роснефти» и двум неустановленным сотрудникам компании, следует из зачитанных стенограмм. В разговоре неоднократно упоминается «корзиночка», которую бывший глава Минэкономразвития должен был забрать.
В ходе заседания в Замоскворецком суде стало известно, что заявление в ФСБ о вымогательстве Улюкаевым взятки подали 27 октября. Под документом стояли подписи Игоря Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова, который на тот момент руководил службой безопасности нефтяной компании.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов 7 сентября назвал процесс над экс-министром экономического развития «политическим».
Алексей Улюкаев находится под домашним арестом с ноября прошлого года. По данным следствия, он вымогал взятку за то, чтобы Министерство экономического развития, которое он возглавлял на тот момент, выдало положительное заключение на покупку «Роснефтью» 50,08% компании «Башнефть» у государства. Улюкаева задержали в офисе «Роснефти».