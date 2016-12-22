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Путин заявил о замеченном Москвой желании США «разрядить» ситуацию с КНДР
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Путин заявил о замеченном Москвой желании США «разрядить» ситуацию с КНДР
ВЭФ-2017, 09:53
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Путин заявил о замеченном Москвой желании США «разрядить» ситуацию с КНДР

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва видит «желание» администрации американского лидера Дональда Трампа «разрядить напряженность» в ситуации на Корейском полуострове. Об этом глава России сообщил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, трансляцию вел телеканал «Россия 24».​

«Мы видим желание действующей администрации [США] ситуацию [с Северной Кореей] разрядить», — заявил он, подчеркнув, что в Москве понимают — никто не хочет обострения ситуации. «Я знаю, и в действующей администрации США, если вы меня об этом спросили, много здравых людей, которые понимают, что нужно двигаться аккуратно», — уточнил президент, заметив также, что «даже на среднем уровне и в госдепе, и в Пентагоне, и в Центральном разведывательном управлении есть профессиональные люди, которые уже неоднократно сталкивались с этой проблемой и занимаются ею из года в год».

«Я очень рассчитываю, что этот здравый смысл возобладает и что мы будем совместно, кооперативно работая, двигаться в направлении решения вопроса», — сообщил Путин, выразив также уверенность, что «в конце концов так и будет». «Нет другого решения проблемы, кроме дипломатического», — подчеркнул политик. Подобный вариант он также назвал «непростым и небыстрым, <...> но единственно правильным». КНДР, как добавил политик, также необходимо убедить в том, что «и для них» это лучший способ решения вопроса.

«Нужно же говорить, что мы идем по пути сотрудничества, готовы обеспечить их безопасность, готовы сформулировать такие условия, которые для них будут понятны и приемлемы», — пояснил президент России, заметив, что уверен — в таком случае ситуация в целом в регионе и «отношения между Севером и Югом постепенно трансформируются в сотрудничество».

«Но напугать их [Пхеньян] невозможно», — заявил российский лидер. «Мы что им предлагаем, вы посмотрите. Мы говорим: мы не будем применять санкции, то есть вы будете лучше жить, у вас на обеденном столе будет побольше хороших вкусных продуктов, вы будете лучше одеваться», — сказал Путин, заметив однако, что «следующий шаг, как думают» в Северной Корее, — «это приглашение на кладбище». «И они с этим никогда не согласятся», — заключил политик.

Ранее, 3 сентября, Пхеньян сообщил о том, что КНДР успешно испытала водородную бомбу. Накануне власти Северной Кореи также объявили о том, что у них есть баллистические ракеты, способные обеспечить доставку заряда.

После этого в Сеуле заявили, что готовы рассмотреть вопрос о размещении «мощнейших» тактических вооружений армии США на территории Южной Кореи. Дональд Трамп тогда сообщил, что Вашингтон готов использовать «весь спектр дипломатических, традиционных и ядерных возможностей», которые есть у США. А глава Пентагона Джеймс Мэттис тем временем отметил, что посылаемые со стороны КНДР угрозы «будут встречены массированным военным ответом».

В МИД России, в свою очередь, на это заметили, что Северная Корея создает угрозу миру и безопасности. Путин, однако, 6 сентября призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с ситуацией с КНДР. Решать северокорейскую проблему он призвал не только посредством санкций и давления.

Теги: США , Владимир Путин , Северная Корея , ВЭФ , Дональд Трамп
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