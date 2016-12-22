СКР заочно арестовал трех россиян из «Правого сектора»

Следственный комитет России (СКР) заочно арестовал и объявил в международный розыск троих россиян — активистов запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР России.

Речь идет об Игоре Чудинове, Георгии Стоцком и Артеме Скоропадском. По версии следствия, Чудинов был заместителем командира одной из боевых структур добровольческого корпуса «Правый сектор» и принимал активное участие в боевых действиях «против мирного населения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Стоцкий участвовал в шествиях и митингах «Правого сектора», вел пропаганду в интернете, «идеализируя деятельность руководителей и активистов экстремистской организации».

Скоропадский является руководителем пресс-службы «Правого сектора» и также «систематически выступает в СМИ <…> с пропагандой преступной идеологии <…> и участия в совершении преступлений экстремистской направленности».

Против Чудинова и Скоропадского СКР завели уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В отношении Стоцкого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

В апреле 2017 года СКР возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) против двух россиян, подозреваемых в участии в «Правом секторе». По версии следствия, житель Удмуртии Вячеслав Донгузов и житель Архангельской области Вячеслав Ясев «в разное время» выехали на Украину и вступили в добровольческий корпус «Правого сектора». В СКР уточнили, что двое россиян принимали участие в боевых действиях в Донбассе. При себе у них было огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и транспорт.