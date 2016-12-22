Путин сообщил о «предметном изучении» строительства моста на Сахалин

Россия рассматривает возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин, заявил президент Владимир Путин, выступая во время пленарного заседания Восточного экономического форума. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин», — сказал президент.

По его словам, строительство железнодорожной магистрали, а также развитие Северного морского пути, модернизации БАМа и Транссибирской магистрали «позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира».

6 сентября вице-премьер Игорь Шувалов во время Восточного экономического форума заявил, что Москва и Токио серьезно изучают возможность строительства автомобильного моста между островами Сахалин и Хоккайдо. Он отметил, что благодаря современным технологиям его строительство может даже обойтись «не так дорого, как можно подумать».

При этом ранее, в феврале 2017 года, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что считает маловероятным строительство моста между Сахалином и Хоккайдо. По его словам, «если не будет соединения материк — Сахалин, то все последующие вопросы становятся бессмысленными».

По словам первого вице-президент РЖД Александра Мишарина, РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией, сообщал ТАСС. При этом строительство транспортного перехода между Сахалином и материком рассматривается как «непременное условие реализации этого проекта».

Проект строительства транспортного перехода Сахалин — материк обсуждался много лет, интенсивные работы по нему начались в 1999–2000-х годах. Этот проект предусматривал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км).

В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Стоимость реализации проекта оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд предназначаются на строительство новой железнодорожной ветки и моста, а $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.