НАК сообщил о еще одном убитом в Северной Осетии боевике

В Северной Осетии — Алании ликвидировали еще одного боевика, который накануне обстрелял сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.
Нападавший открыл огонь по правоохранителям из автоматического оружия, после чего попытался скрыться, уточнили в НАК. «Он принадлежал к бандгруппе, ликвидированной 6 сентября в районе Суаргомского ущелья», — говорится в сообщении. В НАК отметили, что в результате перестрелки никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал.
Перестрелка боевиков с правоохранителями в Северной Осетии — Алании произошла 6 сентября. В ходе стрельбы были убиты трое бандитов. На месте происшествия были найдены автоматы, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства.
До того как произошла перестрелка, сотрудникам ФСБ поступила информация о подготовке к нападению на правоохранителей людьми, являющимися «членами законспирированной ячейки — приверженцами радикальной идеологии, которые присягнули на верность» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Боевики готовились «совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сообщали в НАК.
В связи с поступившей информацией был введен режим контртеррористической операции (КТО) в горно-лесистой местности вблизи Владикавказа, после чего боевиков удалось заблокировать в районе Суаргомского ущелья. Правоохранители потребовали сложить оружие и сдаться, однако бандиты начали стрельбу.