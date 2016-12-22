Путин исключил военный сценарий на Корейском полуострове

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что войны на Корейском полуострове не будет. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я так же, как мой коллега из Республики Корея (президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. — РБК), уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет», — считает глава государства. По его мнению, у «всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе». «Мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами», — уверен Путин.

Он отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ разделяет позицию урегулирования вопроса дипломатическим путем.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, подчеркнул особую напряженность из-за северокорейской проблемы. Международное сообщество применяет санкции и оказывает давление на КНДР, чтобы мирным и дипломатическим путем разрешить ситуацию, отметил он.

Власти КНДР 3 сентября заявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Пхеньян также сообщал, что у страны есть баллистические ракеты, которые способны обеспечить доставку заряда.

За несколько часов до того, как Северная Корея объявила о ядерном испытании, сейсмические станции разных стран зафиксировали на ее территории мощные подземные толчки. По их оценке, магнитуда землетрясений была в диапазоне от 5,6 до 6,4. Япония и Южная Корея связали землетрясения с испытанием КНДР боеголовки.

Владимир Путин заявлял, что Россия не признает ядерный статус Северной Кореи. Он подчеркнул, что ракетные испытания Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза ООН и создают угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии. Вместе с тем Путин призвал решать конфликт, избегая санкций и давления на КНДР. «Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», — говорил он.

Reuters 6 сентября сообщал, что США подготовили проект резолюции о новых санкциях в отношении КНДР для голосования в Совете Безопасности ООН. В частности, в нем предлагается ввести нефтяное эмбарго в отношении страны, запретить экспорт текстильной продукции и наем северокорейских рабочих.

