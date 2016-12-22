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Сечин пообещал «позднее рассказать» о мировом соглашении с «Системой»
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Сечин пообещал «позднее рассказать» о мировом соглашении с «Системой»
Бизнес, 08:28
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Сечин пообещал «позднее рассказать» о мировом соглашении с «Системой»

«Роснефть» озвучит свою позицию по мировому соглашению с АФК «Система» позднее. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент РБК.

«На ваш вопрос мы ответим попозже, мы своевременно вам расскажем. Я расскажу о позиции, которую я буду реализовывать», — рассказал Сечин.

Ранее, 5 сентября, на пресс-конференции по итогам БРИКС президент Владимир Путин заявил, что надеется на то, что две компании смогут достичь мирового соглашения. Он отметил, что встречался как с главой «Роснефти», так и с руководителем «Системы» Владимиром Евтушенковым и выслушал их позиции. Российский лидер добавил, что считает неправильным озвучивать свою позицию по данному вопросу.

Евтушенков в беседе с РБК подтвердил встречу с Путиным. Руководитель «Системы» отметил, что российский президент также отдельно встречался с Сечиным. По словам Евтушенкова, на встрече обсуждалось мировое соглашение с «Роснефтью», но деталей аудиенции не раскрыл.

Глава «Системы» Михаил Шамолин назвал слова президента о мировом соглашении «руководством к действию». Шамолин отметил, что «Система» предлагала «Роснефти» сесть за стол переговоров, добавив, что мировое соглашение было бы «позитивным знаком» для экономики России. Он не рассказал условия возможного мирового соглашения.

АФК «Система» в 2014 году осуществила реорганизацию подконтрольной ей «Башнефти». В результате этого 49,4% акций принадлежащей «Башнефти» компании «Система-инвест» были переданы АКФ «Система», которые она обменяла на акции «Башнефти» и другие активы. Позднее в 2014 году «Башнефть» перешла под контроль государства.

В 2016 году «Роснефть» в ходе приватизационной сделки приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб. В мае 2017 года «Роснефть» выразила претензии к «Системе». По данным нефтяной компании, она понесла убытки в размере 106,6 млрд руб. из-за действий «Системы». Позднее эта сумма выросла до 170,6 млрд руб. из-за ослабления рубля с 2014 года.

В конце августа Арбитражный суд Башкирии счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов. Также суд признал законными требования «Роснефти» на 136,3 млрд руб. В ответ «Система» заявила, что обжалует решение суда.

Теги: Игорь Сечин , Владимир Евтушенков , АФК «Система» , «Роснефть»
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