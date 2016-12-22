Титов назвал процесс над Улюкаевым «политическим»

Процесс над бывшем министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в получении взятки в $2 млн, является «политическим». Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах ВЭФ, передает РИА Новости.

По словам Титова, он следит за процессом по СМИ. Он отметил, что Улюкаев «к нам не обращался, мы помогаем только предпринимателям».​ «Пока не могу сказать своего вывода. Понятно, что это какой-то политический процесс», — сказал Титов, отвечая на вопрос, следит ли он за процессом и считает ли он его справедливым.

Титов отметил, что тот факт, что процесс «открыт», это уже «многое говорит».

Бывший министр экономики Алексей Улюкаев находится под домашним арестом с ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал взятку за то, чтобы возглавляемое им министерство выдало положительное заключение на покупку «Роснефтью» 50,08% компании «Башнефть» у государства. Бывший министр был задержан ​в офисе «Роснефти». Сумма взятки составила $2 млн.

В Замоскворецком суде Москвы 5 сентября прошло очередное заседание по делу Улюкаева. На заседании стало известно, что заявление вымогательстве Улюкаевым взятки, подписанное главой «Роснефти» Игоерм Сечиным и генералом ФСБ Олегом Фиактистовым, было подано в ведомство 27 октября.

В суде также была зачитана расшифровка записи разговора Улюкаева и Сечина в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти». В беседе несколько раз упоминается некая «корзиночка», которую Улюкаев должен забрать.