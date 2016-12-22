Титов назвал процесс над Улюкаевым «политическим»

Процесс над бывшем министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которого обвиняют в получении взятки в $2 млн, является «политическим». Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах ВЭФ, передает РИА Новости.
По словам Титова, он следит за процессом по СМИ. Он отметил, что Улюкаев «к нам не обращался, мы помогаем только предпринимателям». «Пока не могу сказать своего вывода. Понятно, что это какой-то политический процесс», — сказал Титов, отвечая на вопрос, следит ли он за процессом и считает ли он его справедливым.
Титов отметил, что тот факт, что процесс «открыт», это уже «многое говорит».
Бывший министр экономики Алексей Улюкаев находится под домашним арестом с ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал взятку за то, чтобы возглавляемое им министерство выдало положительное заключение на покупку «Роснефтью» 50,08% компании «Башнефть» у государства. Бывший министр был задержан в офисе «Роснефти». Сумма взятки составила $2 млн.
В Замоскворецком суде Москвы 5 сентября прошло очередное заседание по делу Улюкаева. На заседании стало известно, что заявление вымогательстве Улюкаевым взятки, подписанное главой «Роснефти» Игоерм Сечиным и генералом ФСБ Олегом Фиактистовым, было подано в ведомство 27 октября.
В суде также была зачитана расшифровка записи разговора Улюкаева и Сечина в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти». В беседе несколько раз упоминается некая «корзиночка», которую Улюкаев должен забрать.