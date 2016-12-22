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Новак выступил за мировое соглашение между «Транснефтью» и «Сбербанком»
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Новак выступил за мировое соглашение между «Транснефтью» и «Сбербанком»
Экономика, 06:53
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Новак выступил за мировое соглашение между «Транснефтью» и «Сбербанком»

Минэнерго выступает за заключение мирового соглашения между «Транснефтью» и Сбербанком по спору о сделке 66 млрд руб. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в кулуарах ВЭФ, передает ТАСС.

«Я думаю, надо находить компромиссы и урегулировать этот спор», — сказал Новак.

Судебный спор между «Транснефтью» и Сбербанком связан со сделками с производными финансовыми инструментами, которые стороны заключили в 2014 году. Из-за роста курса доллара к рублю «Транснефть» понесла значительные убытки.

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы 8 июня признал, что сделка со Сбербанком была недействительной, а банк действовал недобросовестно. В апелляционной инстанции Сбербанк оспорил судебное решение.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания кассационную жалобу на решение апелляционного суда. Он также заявил, что «Транснефть» 18 августа получила от Сбербанка предложение о мировом соглашении.

Теги: Сбербанк , Александр Новак , Минэнерго , "Транснефть"
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