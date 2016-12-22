Глава Сбербанка допустил ставку по ипотечным кредитам ниже 10%

К концу 2017 года средняя ставка по выдаваемым ипотечным кредитам Сбербанка может опуститься ниже 10% годовых. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

«На конец года в среднем по выдачам ставку можно будет увидеть ниже 10%», — сообщил Греф. Он добавил, что на сегодняшний день ставка для целого ряда клиентов Сбербанка уже составляет 9,5%.

По словам Грефа, инфляция снижается «даже более быстрым темпом, чем предполагали», поэтому он считает, что «будет снижаться ставка Центрального банка, стоимость фондирования и, соответственно, ипотечные ставки».

Центробанк 6 сентября сообщил, что средняя ставка по рублевой ипотеке в России за июль снизилась с 11 до 10,94%. Там также отмечали, что средневзвешенная ставка на ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) в рублях, которые предоставляются под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, снизилась с 10,71 до 10,53%. В целом же, как сообщали в ЦБ, ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5,3%.