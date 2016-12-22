ЦБ отказался от автоподписки на пенсионный капитал

Центробанк отказался от автоподписки на индивидуальный пенсионный капитал. Вместо этого предлагается модель авторегистрации

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ отказался от идеи автоподписки на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Об этом в рамках Восточного экономического форма сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

Ранее с критикой концепции автоподписки на пенсионный капитал выступил Минтруд. Проект ИПК был отправлен на доработку.

По словам Швецова, после получения экспертных заключений, концепция автоподписки была трансформирована в авторегистрацию.

«Для граждан ничего не изменилось, — подчеркнул первый зампред ЦБ. Авторегистрация в системе ИПК будет проводится на стороне работодателя путем уведомления работников. Швецов уточнил, что регистрация в системе ИПК не будет интегрирована в трудовые договоры. «Это будет отдельная бумага», — уточнил он.

Индивидуальный пенсионный капитал — это новая часть пенсии россиян, которая, по плану Минфина и ЦБ, будет введена вместо страховой части.Согласно идее, работник будет копить на пенсию из своей зарплаты.

В мае в распоряжение РБК оказалась последняя версия концепции индивидуального пенсионного капитала. В документе отмечалось, что состояние пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) будет фиксироваться по результатам переходной кампании 2016 года. Это значит, что деньги будут пересчитываться в баллы «задним числом». В документе также сообщалось о «срочных» заявлениях о переходах в рамках ОПС, льготах для работодателя и налоговом вычете до 6% из зарплаты сотрудников.

В июне Минфин предложил внедрить автоподписку на пенсионные накопления. В рамках этой системы сотрудники автоматически подключались к ИПК, Тем, кто работает не по найму, предлагалось пройти регистрацию самостоятельно. Минфин представил два варианта автоподписки. Первый предусматривал подписки «по умолчанию», сообщал газете «Ведомости» замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако он отмечал, что такой вариант противоречит Гражданскому кодексу.

Второй вариант, по словам Моисеева, предусматривал внесение изменения в Трудовой кодекс. В них должно быть прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза об участии сотрудника в ИПК. Для отказа от подписки работнику необходимо обратиться с заявлением в кадровую службу.

Планировалось, что обновленная система с автоподпиской будет внедрена к 1 января 2019 года.