Орешкин анонсировал отмену двойного налогообложения с Японией

Россия и Япония 7 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируют подписать конвенцию об устранении двойного налогообложения. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на российско-японском диалоге в рамках ВЭФ. Трансляция встречи ведется на официальном сайте форума.

«Запланировано на сегодня подписание конвенции об устранении двойного налогообложения», — заявил Орешкин. Он отметил, что она «соответствует всем международным стандартам». По его словам, конвенция «существенно облегчит» деятельность наших компаниям в Японии, а японских компаний на российском рынке.

Орешкин добавил, что за последний год было подписано более 100 различных соглашений с Японией, а на полях форума планируется подписать еще около 40.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6–7 сентября. Как сообщал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, в нем примут участие более 4 тыс. человек.