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Кисляк рассказал о множестве вариантов ответа России на действия США
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Кисляк рассказал о множестве вариантов ответа России на действия США
Политика, 01:32
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Кисляк рассказал о множестве вариантов ответа России на действия США

У России много вариантов для ответа на действия США по ситуации вокруг российских дипломатических объектов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал бывший посол России в США Сергей Кисляк.

По словам Кисляка, шаги, «которые США уже серийно принимают против России», вызывают «большую озабоченность психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии». Он отметил, что закрытие нашего генсконсульства в Сан-Франциско лишает граждан России, которые живут и работают на Западном побережье, возможности «комфортно» контактактировать с представителями российского государства.

«То, что американцы делают сейчас, — это не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан», — заметил Кисляк.

Бывший посол согласился с точкой зрения министра иностранных дел Сергея Лаврова, что нам надо «тщательно рассмотреть ситуацию». «Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и примем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много», — сообщил Кисляк.

Генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября. Данное решение Вашингтон принял в ответ на сокращение числа сотрудников дипмиссии США в России, а также лишение американских дипломатов доступа к даче в московском Серебряном Бору. 

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может сократить численность дипмиссии США еще на 155 человек. Однако добавил, что пока Россия на этот шаг идти не будет.
 

Теги: Россия , США , Сергей Кисляк
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