Воевавшего в Сирии россиянина экстрадировали из Германии в Москву

Германия выдала России Абдулу Омарова, воевавшего в составе незаконного вооруженного формирования в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, Омаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России (Участие в незаконном вооруженном формировании). В МВД сообщили, что дело в отношении Омарова было возбуждено в ноябре 2015 года. В этом же году МВД по Республике Дагестан объявило Омарово в розыск по каналам Интерпола.
Фигурант дела был задержан в Гамбурге. 6 сентября он был доставлен в Москву, добавили в МВД.
В конце августа Германия экстрадировала в Россию Адама Албакова, который обвиняется в пособничестве терроризму. По версии следствия, с мая 2012 года он отправлял боевикам, которые скрывались в горно-лестисой местности, еду, одежду и медикаменты, сообщали в МВД. Боевики, которым помогал Албаков, находились в розыске.
В отношении Албакова было возбуждено дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество участникам вооруженного формирования, не разрешенного законом). В 2016 году он был объявлен в розыск.