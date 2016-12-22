Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о независимости, который должен пройти 1 октября. Инициативу поддержали коалиция «Вместе «за» и «Кандидаты за народное единство», сообщает El Pais.

Депутаты Социалистической партии Каталонии, которые как и депутаты Народной партии покинули зал перед голосованием, заявили, что будут обжаловать данное решение. Они планируют обратиться в Конституционный суд и заявить о нарушении своих прав.

Референдум о независимости пройдет 1 октября, сообщал президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Участники референдума должны будут ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

В ноябре 2015 года парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании. Два дня спустя правительство Испании подало в Конституционный суд (КС) жалобу на эту резолюцию. КС в декабре признал резолюцию незаконной и аннулировал ее.