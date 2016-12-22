СМИ узнали о смерти иностранного студента во время матча в «Лужниках»

Во время футбольного матча в Москве скончался испанский футболист. Об этом сообщил «Интефакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника, поступила информация, что игрок скончался во время матча по адресу Лужнецкая набережная, д.24. Здесь находится спортивная арена «Лужники». По предварительным данным, у спортсмена, как сообщил источник, остановилось сердце.
«Вызванные врачи пытались его спасти, но он умер в автомобиле «Скорой помощи», — сказал собеседник.
Источник добавил, что личность футболиста была установлена. Им оказался 21-летний уроженец демократической республики Сан-Томе и Принсипи. Он был студентом РУДН, проживал в общежитии в Москве.
В мае 2016 года нападающий румынского футбольного клуба «Динамо» из Бухареста Патрик Экенг умер после матча. Спортсмен потерял сознание во время игры. Медики пытались оказать ему помощь на футбольном поле. Через некоторое время футболиста увезли в больницу, где он и скончался.