Тиньков призвал вывести Дурова на «чистую и законную воду»

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков призвал «вывести на чистую и законную воду» основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он обратился к пользователям​ социальной сети с просьбой прислать ему информацию, связанную с ДТП в Санкт-Петербурге в 2013 году, при котором Дуров сбил сотрудника ДПС. «Буду рад, если пришлете информацию по данному преступлению, контакты полицейского и т.д», — отметил Тиньков.

«Вот скажите мне, либералы, школьники и прочие любители [Павла] Дурова. Каким таким образом Дуров за наезд на полицейского при исполнении им обязанностей понес административное наказание?» — задал вопрос владелец Тинькофф Банка.

В 2013 году Следственный комитет сообщал, что в Санкт-Петербурге Павел Дуров, который находился за рулем белого Mercedes, сбил сотрудника ДПС. По факту случившегося было заведено уголовное дело, однако позже его прекратили «в связи с отсутствием состава преступления». Сотрудника ДПС госпитализировали с ушибами ног и травмой локтя.

Накануне, 5 сентября, Павел Дуров прокомментировал блокировку видео блогеров о Тинькофф Банке. Он обратился к пользователям «ВКонтакте» вдарить по запрету и максимально распространить ролик, опубликованный 8 августа на YouTube-канале Nemagia. В ролике кемеровские блогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин критиковали бизнес Олега Тинькова.

Тинькофф Банк в августе подал иск о защите деловой репутации к блогерам и компании «Развитие». В начале сентября Роскомнадзор сообщил, что заблокирует этот ролик по решению суда.