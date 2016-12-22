Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,40 EUR Нал. 68,89 68,34 USD Бирж. 57,37 -0,15 EUR Бирж. 68,39 -0,18 USD ЦБ. 57,34 -0,51 EUR ЦБ. 68,42 -0,36 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2014,60 +0,53% РТС 1106,70 +0,53% Brent 54,21 +1,92% DJIA 21836,84 +0,38% Nasdaq 6400,43 +0,39% FTSE 7354,13 -0,25%
СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев
Лента новостей
Дальневосточный треугольник: сможет ли Россия примирить две Кореи 21:38, Политика Экс-топ-менеджеры банка «ФК Открытие» создали коллекторский бизнес 21:30, Финансы СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев 21:25, Политика Захарова заявила о «людях в штатском» на дипломатических объектах в США 20:41, Политика «Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива 20:40, Бизнес Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции 20:29, Политика Стенли Фишер подал в отставку с поста заместителя главы ФРС США 20:17, Экономика Собянин прокомментировал жалобы на скользкую плитку в Москве 20:17, Общество МЧС предупредило москвичей о шторме и сильном ветре 20:13, Общество Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за конкурсное производство 20:12, Бизнес На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» 20:06, Политика Все идет по плану: как заработать на виртуальном ремонте 19:51, Свое дело Астрономы зарегистрировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце 19:44, Технологии и медиа Роман Бердников: «Поклонники электромобилей смогут доехать до Китая» 19:40, Пресс-релизы Премия для России: как мировая экономика поддержала высокие цены на нефть 19:38, Мнение В Северной Осетии убили трех готовивших нападение на полицейских боевиков 19:37, Политика Истребители Бельгии поднялись на перехват российских Cу-27 над Балтикой 19:10, Политика Грызлов отметил снижение числа нарушений перемирия в Донбассе 19:06, Политика Троценко предсказал пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 1 млн человек 18:57, Бизнес Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизтопливо 18:54, Бизнес Росавиация назвала причины крушения Ан-2 под Балашихой 18:52, Общество Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета 18:46, Общество Анализ ДНК доказал отсутствие родства Сальвадора Дали с его «дочерью» 18:43, Общество ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия 18:41, Политика Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию 18:31, Спорт СМИ узнали об идее ввести автомобильные номера «европейского» образца 18:23, Общество Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 18:21, Партнерский материал Леонтьев прокомментировал сообщения о «корзинках с колбасой» от Сечина 18:21, Политика
СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев
Дело ЮКОСа, 21:25
0
СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев

Следственный комитет продлил расследование по уголовному делу о хищении активов компании ЮКОС до 2 марта 2018 года, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Сергей Бадамшин.

«У дела ЮКОСа юбилей, продлено на шесть месяцев, а всего до 200 месяцев», — уточнил он.

В конце июня некоммерческая организация «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ), которой правительство России поручило координировать защиту от международных исков экс-акционеров ЮКОСа, запустила веб-сайт на английском языке для освещения тяжбы, которая длится с 2003 года. Решение создать сайт было принято после того, как GML Limited, которая является противником России в этом споре, запустила свой сайт, освещающий тяжбу с позиции бывших акционеров ЮКОСа.

Акционеры компании пожаловались в ЕСПЧ в апреле 2004 года после того, как ЮКОС был признан банкротом. Экс-владельцы заявили, что у них отобрали собственность. В Страсбурге решили, что российские власти незаконно взыскали с компании не выплаченные в срок налоги, поскольку ЮКОС не исполнил свои обязательства по итогам 2000 и 2001 годов, а власти России предъявили претензии к ней только в 2004 году. На позиции, что Россия неверно взыскала штрафы с компании, также стоит ЕСПЧ.

По решению Страсбургского суда, российское правительство должно компенсировать бывшим акционерам €1,866 млрд за нарушение их прав как владельцев ЮКОСа. Конституционный суд не согласился с решением ЕСПЧ, поскольку считает компанию «злостным неплательщиком налогов». Суд подчеркнул, что деятельность компании «имела праворазрушающий эффект» в экономике России и назвал назначенную компенсацию противоречащей «принципам равенства и справедливости».

В 2015 году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционный суд может игнорировать решения ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы призвал Россию выполнить решение ЕСПЧ. В письме пресс-службы комитета министров, поступившем в РБК, указывалось, что Европа серьезно обеспокоена по поводу позиции Москвы. Комитет министров заявил, что вернется к рассмотрению вопроса компенсаций в сентябре.

Теги: ЮКОС , Следственный комитет , Сергей Бадамшин
Главное
Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции Политика
Материалы по теме
Адвокат «Открытой России» обжаловал обыски в столичном офисе организации Политика
Защита Зои Световой обжаловала в суде обыски дома у правозащитницы Общество
В географии дел ЮКОСа появилась новая страна Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку