СК продил расследование «дела ЮКОСа» на шесть месяцев

Следственный комитет продлил расследование по уголовному делу о хищении активов компании ЮКОС до 2 марта 2018 года, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Сергей Бадамшин.

«У дела ЮКОСа юбилей, продлено на шесть месяцев, а всего до 200 месяцев», — уточнил он.

В конце июня некоммерческая организация «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ), которой правительство России поручило координировать защиту от международных исков экс-акционеров ЮКОСа, запустила веб-сайт на английском языке для освещения тяжбы, которая длится с 2003 года. Решение создать сайт было принято после того, как GML Limited, которая является противником России в этом споре, запустила свой сайт, освещающий тяжбу с позиции бывших акционеров ЮКОСа.

Акционеры компании пожаловались в ЕСПЧ в апреле 2004 года после того, как ЮКОС был признан банкротом. Экс-владельцы заявили, что у них отобрали собственность. В Страсбурге решили, что российские власти незаконно взыскали с компании не выплаченные в срок налоги, поскольку ЮКОС не исполнил свои обязательства по итогам 2000 и 2001 годов, а власти России предъявили претензии к ней только в 2004 году. На позиции, что Россия неверно взыскала штрафы с компании, также стоит ЕСПЧ.

По решению Страсбургского суда, российское правительство должно компенсировать бывшим акционерам €1,866 млрд за нарушение их прав как владельцев ЮКОСа. Конституционный суд не согласился с решением ЕСПЧ, поскольку считает компанию «злостным неплательщиком налогов». Суд подчеркнул, что деятельность компании «имела праворазрушающий эффект» в экономике России и назвал назначенную компенсацию противоречащей «принципам равенства и справедливости».

В 2015 году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционный суд может игнорировать решения ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы призвал Россию выполнить решение ЕСПЧ. В письме пресс-службы комитета министров, поступившем в РБК, указывалось, что Европа серьезно обеспокоена по поводу позиции Москвы. Комитет министров заявил, что вернется к рассмотрению вопроса компенсаций в сентябре.