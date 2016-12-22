Собянин прокомментировал жалобы на скользкую плитку в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не согласился с жалобами жителей столицы, Общественной палаты и СМИ, согласно которым зимой плитка более скользкая, чем асфальт. Он отметил, что «никакими исследованиями это не подтверждается». Градоначальник уточнил, что при неправильной эксплуатации дорожного покрытия зимой «одинаково скользко и на асфальте, и на плитке». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Бизнес FM».

«Мы делали серьезное детальное исследование по всему городу, количество травм одинаковое что на плитке, что на асфальте», — сообщил он. По словам столичного мэра, нужно следить за погодными аномалиями, ледяными дождями, а чтобы дороги не были скользкими, выставлены «специальные корзины с гранитной крошкой».

В конце января 2016 года Общественная палата (ОП) Москвы заявила о подготовке обращения к Сергею Собянину с требованием обосновать использование на столичных тротуарах покрывающейся льдом плитки. В обращении требовали объяснить, «насколько технологически был учтен момент обледенения плитки», которую положили на городских пешеходных дорогах.

По словам первого заместителя председателя комиссии ОП по социальной инфраструктуре и ЖКХ Артема Кирьянова, с используемой на московских тротуарах плитки коммунальные службы не могут убрать «этот тонкий лед». «Надо дождаться, пока лед растает, пока изменится погода», — посетовал чиновник.

В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы сообщил, что 29 января 2016 года к врачам с травмами обратились 200 человек, что в 20 раз превысило «обычные показатели». По словам экспертов, коммунальщики экономят на реагентах при обработке тротуаров, при этом тротуарная плитка скользит и после ее обработки реагентами. Также сообщалось о нехватке дворников в Москве.

По данным газеты, на скользкую тротуарную плитку в центре столицы жаловались пользователи соцсетей. Они публиковали фото обледеневших тротуаров. Около 45 граждан (из 200 пострадавших) получили травмы в центре города, отмечается в сообщении.