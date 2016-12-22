Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за конкурсное производство

Кредиторы авиакомпании «Трансаэро» проголосовали за введение в отношении компании конкурсного производства. Об этом РБК сообщили источник в банке-кредиторе и источник, присутствовавший на собрании.

​Решение о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства было принято большинством голосов на первом собрании кредиторов в Санкт-Петербурге. Теперь в середине сентября арбитражный суд должен будет утвердить принятое решение. В совет кредиторов вошли пять членов из «Газпромнефть-аэро», по два представителя от «ВЭБ-лизинг» и ВТБ.

Ранее РБК со ссылкой на источники в банках сообщал, что кредиторы будут голосовать за введение конкурсного производства, финансовое оздоровление компании не рассматривается.

В конце 2015 года «Трансаэро» прекратило полеты из-за высокой долговой нагрузки. Основными кредиторами авиакомпании являются банки и лизингодатели, среди которых «ВЭБ-лизингом» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), дочерние структуры ВТБ (19,3 млрд руб.) и сам ВТБ (более 9,4 млрд руб.).