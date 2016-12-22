Троценко предсказал пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ в 1 млн человек

Аэропорт Байкал в Улан-Удэ при «правильном подходе» через пять лет будет обслуживать 1 млн пассажиров в год, заявил журналу Forbes бизнесмен Роман Троценко.

По его словам, для того чтобы Байкал обслуживал такой пассажиропоток, необходимо вложить 3 млрд руб. Половина суммы — это средства холдинга «Новапорт», который входит в группу AEON бизнесмена, остальное — заемные, уточнил Троценко. Сам аэропорт холдинг приобрел на свои средства.

«Аэропорт стагнирующий, поток падал», — сказал бизнесмен. Он отметил, что самым главным фактором пересмотра прогноза по Байкалу стал курс местных властей на развитие туризма.

Бывший депутат Госдумы и основной владелец ИФК «Метрополь» Михаил Слипенчук в разговоре с Forbes отметил, что в советское время пассажиропоток аэропорта составлял около 1 млн. Он выразил мнение, что при «удачном стечении обстоятельств» на этот уровень можно будет выйти в течение пяти лет. «Мы проводили в свое время исследование, у нас такие показатели вырисовывались, но, к сожалению, выполнить не смогли», — сказал Слипенчук.

Роман Троценко купил аэропорт Байкал у Михаила Слипенчука 5 сентября. Аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик отмечал, что стоимость актива могла составить порядка $10 млн. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов в разговоре с РБК отмечал, что аэропорт получил статус «открытого неба», что делает его привлекательным для международных авиакомпаний.



Слипенчук пояснял, что продать аэропорт ИФК решил в связи с тем, что для группы он не является профильным активом.

«Открытое небо» — это пятая степень свободы воздуха, поясняется на сайте аэропорта Байкал. Она предполагает выполнение полетов в Байкал иностранными авиакомпаниями с правом входить в воздушное пространство России с определенными привилегиями.