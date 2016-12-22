Поклонская ответила на обвинения в поддержке экстремистов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала РБК просьбу адвоката режиссера Алексея Учителя, адресованную главе ФСБ Александру Бортникову, проверить ее возможную связь с «экстремистскими формированиями».

«Есть такая народная мудрость, что громче всех о пожаре кричит поджигатель. По поводу упрека мне в части отвода внимания общественности от «всплеска экстремизма и насилия» из-за этого «кино» к использованию государственных денег рассказываю: не переживайте. Мной обращено внимание на факты неожиданного, но такого нужного для создателей фильма «всплеска экстремизма и насилия» правоохранительных органов (запрос уже направлен вчера). Вопрос же использования государственных денег, из которых пенсионеры получают пенсии, ремонтируются дороги, обеспечивается медицина и т.д. для общественности, является актуальным, и использование таких средств должно быть понятным и прозрачным», — сказала Поклонская. Она также выразила уверенность в том, что ее и дальше продолжат обвинять в «терроризме и во всех смертных грехах».

Поклонская добавила, что обратилась к генпрокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за ложных обвинений в ее адрес. В запросе в ведомства она также попросила проверить «факты создания и деятельности новых террористических группировок, о которых рассказывает» адвокат Учителя Константин Добрынин.

«При этом острым для создателей фильма всё же остается вопрос его сомнительного финансирования. Ведь по смете «Матильда» стоила 814,265 млн руб. Источником были бюджетные деньги в виде субсидий. Они составили 280 млн руб. А еще и за предыдущее финансирование фильма «Сокровище Ермака» надо бы отчитаться», — заключила Поклонская.

«Уверена, что несусветные обвинения в мой адрес о терроризме и во всех смертных грехах не закончились», — добавила депутат.

Ранее в среду, 6 сентября, адвокат Учителя Константин Добрынин сообщил, что попросил главу ФСБ Александра Бортникова проверить возможную связь Поклонской с «экстремистскими формированиями». Согласно заявлению адвоката, защита режиссера подозревает депутата в поддержке «несанкционированных» митингов футбольных «ультрас» и радикальных группировок «псевдорелигиозного толка».

Сам Учитель ранее обвинил Поклонскую в поддержке «террористических организаций». По мнению режиссера, под предлогом борьбы с фильмом «Матильда» в России формируется «новая террористическая организация».

Тем временем министр культуры Владимир Мединский в среду, 6 сентября, обсудил с Учителем показ «Матильды» в рамках ежегодного международного профессионального форума «Кино Экспо-2017», который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября, сообщает пресс-служба министерства. Режиссер в свою очередь пригласил Мединского принять участие в 28-м Международном кинофестивале «Послание к человеку» и вручить приз «За вклад в киноискусство». В этом году его обладателем станет американский актер Эрик Робертс. В прошлом году Мединский уже вручал эту награду в рамках данного фестиваля. Приз тогда достался французской актрисе Изабель Юппер.