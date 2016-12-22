Моряки «Азова» сняли видео прохождения корабля под аркой Крымского моста
Общество, 18:05
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Моряки «Азова» сняли видео прохождения корабля под аркой Крымского моста
Моряки большого десантного корабля (БДК) «Азов» сняли видео с палубы судна во время прохождения под аркой Крымского моста в Керченском проливе. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
На видеозаписи можно разглядеть арку Крымского моста и общий план стройки.
По словам начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева, корабль направляется в город Азов. Там он будет участвовать в торжествах по случаю 950-летия со дня основания города.
Во время стоянки корабль смогут посещать жители и гости города.
Ранее на официальном канале Крымского моста на YouTube разместили еще одно видео прохождения «Азова» под мостом. На кадрах видно часть строящегося моста и его окрестности.