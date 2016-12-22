Минздрав одобрил включение новых лекарств в список жизненно необходимых

Комиссия Министерства здравоохранения по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в список ​жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 58 новых международных непатентованных наименований (МНН). Запись с заседания размещена на канале Минздрава в YouTube.

«Нами одобрено решение включить в перечень важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН), восьми новых лекарственных форм», — сказала на заседании глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина. «Исключены две позиции из перечня ЖНВЛП.

«Таким образом, у нас 58 новых МНН», — отметила она. Максимкина добавила, что в перечень ОНЛС (Обеспечение необходимыми лекарственными средствами) Минздрав рекомендовал включение 25 новых позиций и две новые лекарственные формы.

В ноябре прошлого года Минздрав отказался пополнять перечень жизненно необходимых лекарств из-за недостатка денег, которые правительство согласилось выделить в 2017 году. Исключением не стали также препараты против ВИЧ.