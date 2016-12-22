Два человека арестованы после обнаружения взрывчатки в пригороде Парижа

Полиция арестовала двух человек после обнаружения взрывчатки в здании в городе Вильжюиф на севере Франции. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает издание Le Huffington Post.
В настоящее время полиция осматривает здание, в котором были обнаружены элементы самодельного взрывного устройства. По данным источников издания, в самодельном устройстве было обнаружено взрывчатое вещество, известное как «мать Сатаны» (триперекись ацетона. — РБК). Подобные взрывчатки, уточняет издание, террористы использовали при атаках 13 ноября 2015 года в Париже.
Кроме того, среди предметов, обнаруженных в квартире, были газовые баллоны и электрические провода. По данным FranceInfo, в квартире обнаружена религиозная литература на арабском языке.
По данным мэрии города Вильжюиф, движение в районе оцепленного здания перекрыто.
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«Городские власти просят жителей избегать район Май Симон де Бовуар, где движение в настоящее время заблокировано», — сказано в сообщении.