Лечившие Тулеева московские медики получили награды Кемеровской области

Сотрудники Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента России (ЦКБ) в Москве, где проходил реабилитацию глава Кузбасса Аман Тулеев, удостоены наград Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС.



Главный врач ЦКБ Николай Витько награжден орденом Почета Кузбасса за «большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм». Также он получит премию в размере 30 тыс. руб.

Два инструктора по лечебной физкультуре награждены медалью «За честь и мужество», еще 20 сотрудников ЦКБ — медалью «За веру и добро». Так, награду получат врач-психотерапевт, заместитель главврача по терапии, два массажиста и другие.

Губернатор Кемеровской области находился в отпуске с конца ​мая 2017 года. Тулеев перенес операцию на позвоночнике, которую провели в клинике в Германии. Реабилитацию он проходил сначала в Кемерово, 1 июля его перевели в ЦКБ в Москве. В Кузбасс он вернулся 12 августа и продолжил лечение в амбулаторном режиме.