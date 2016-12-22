Мутко ответил на отстранение России от участия в Паралимпийских играх

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что Паралимпийский комитет России «выполняет все предъявленные требования». Об этом Мутко рассказал РБК.
В среду, 6 сентября, Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации. Таким образом, российские паралимпийцы не смогут принять участие в Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
«Нужно его [решение] прочитать и узнать причины. После этого комментировать», — сказал Мутко. Он добавил, что большинство паралимпийских международных федераций допустили российских спортсменов до соревнований. «Пока речь идет о Паралимпийских играх и пяти крупных видах спорта», — отметил он.
«Ну, отстранили, значит, отстранили. Наша команда всё равно готовится, несмотря на это, к соревнованиям. Честно говоря, думаю, что в скорейшем времени всё решится в последний момент и, соответственно, всё будет хорошо для нас», — заявил РБК главный тренер паралимпийской сборной по керлингу на колясках Антон Батугин.
Как рассказала РБК тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова, это ограничение отразится на зимних Паралимпийских играх. «Каждый спортсмен будет принимать решение сам, выступать ли ему под нейтральным флагом», — добавила она.
В августе 2016 года из-за сообщений о применении допинга МПК принял решение приостановить членство ПКР в организации. В ноябре прошлого года в МПК назвали условия восстановления членства российского комитета. В числе требований оказалась выплата в €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля.