Из ТЦ «Европарк» в Москве эвакуировали тысячу человек

В торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве началась эвакуация из-за бесхозного предмета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
В настоящее время сотрудники полиции осматривают территорию комплекса. «Проводятся необходимые мероприятия, мы осматриваем помещение и ищем, что этот бесхозный предмет из себя представляет», — сообщили в ведомстве.
В ТЦ «Европарк» подтвердили РБК, что проходит эвакуация. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция эвакуировала более 1 тыс. человек.
Фотографию с места происшествия опубликовал очевидец.
Ранее на севере Москвы людей эвакуировали из здания ТЦ «Водный». Как сообщал РБК очевидец, у торгового центра находились сотрудники пожарной службы и дорожно-патрульной службы (ДПС). По данным ТАСС, эвакуация проводилась из-за возможной угрозы взрыва.