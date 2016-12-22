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Главу ФСБ попросили проверить возможную связь Поклонской с радикалами
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Главу ФСБ попросили проверить возможную связь Поклонской с радикалами
Общество, 16:05
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Главу ФСБ попросили проверить возможную связь Поклонской с радикалами

Защита режиссера Алексея Учителя попросила главу ФСБ Александра Бортникова проверить возможную связь Натальи Поклонской с «экстремистскими формированиями». Об этом говорится в заявлении адвоката режиссера Константина Добрынина, поступившем в РБК.

Согласно заявлению, защита режиссера подозревает депутата Госдумы Поклонскую в поддержке «несанкционированных» митингов футбольных «ультрас» и радикальных группировок «псевдорелигиозного толка».

По мнению защиты Учителя, организация «Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство — Святая Русь» и православное общественное движение «Сорок сороков» «под видом защиты» христианских ценностей и борьбой с фильмом «Матильда» организуют «массовые беспорядки» и пропагандируют «экстремистскую» идеологию.​

«Поклонская фактически подстрекает представителей вышеназванных незарегистрированных организаций, а также других реакционных сил к совершению противоправных действий», — сказано в обращении.

Ранее Алексей Учитель обвинил Поклонскую в поддержке «террористических организаций». По мнению режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, под предлогом борьбы с кинокартиной в России формируется «новая террористическая организация».

​«Депутат [Госдумы Наталья] Поклонская даже не скрывает, что поддерживает данные организации и обеспечивает им прикрытие. Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков», — сказал режиссер.

Пожар после въезда УАЗа в здание кинотеатра в Екатеринбурге. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Слова Алексея Учителя относились к двум инцидентам, связываемым с фильмом «Матильда». 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Второй инцидент произошел 4 сентября в Екатеринбурге: автомобиль, нагруженный газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос».

Теги: ФСБ , Наталья Поклонская , «Матильда»
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