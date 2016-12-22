Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра»

Мосгорсуд наложил арест на имущество бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Об этом сам Малобродский сказал, выступая на заседании в суде по апелляции на продление его ареста, передает корреспондент РБК.

По его словам, также следствие присвоило статус свидетеля по делу «Седьмой студии» его супруге. «Мало того, что мою жену безо всяких на то оснований сделали свидетелем и на этом основании отказывают нам в свидании, так еще и на наше имущество был наложен арест: на квартиру, где не доделан ремонт, на книжки, кастрюли», — уточнил Малобродский. «Рабочий ноутбук жены также находится у следствия», — добавил он.

Когда именно и какой суд принял решение арестовать имущество и на какую сумму обвиняемый не сказал.

Как уточнила адвокат Ксения Карпинская, суд арестовал имущество обвиняемого и его супруги, которое хранилось на складе. «Там хранились книги, домашняя утварь, мебель, теплая одежда», — рассказала она. Имущество арестовано по судебному решению, но когда именно оно вынесено, защита и семья Малобродского не знают, добавила адвокат. Следствие и суд их об этом не уведомляли. Об аресте склада супруга Малобродского Татьяна узнала, когда пришла на склад забрать теплые вещи, отметила адвокат.

«Басманным судом не накладывал арест на имущество [Алексея] Малобродского и членов его семьи», — заявила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.