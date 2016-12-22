В Марокко и Испании задержали готовивших крупные теракты исламистов

Национальная полиция Испании и Главное управление внутренней безопасности Марокко обезвредили террористическую ячейку, которая планировала организацию масштабных терактов. Об этом сообщается на сайте МВД Испании.

Пять человек были задержаны на территории Марокко, еще один — в Мелилье, автономном городе Испании, расположенном на средиземноморском побережье Африки.

По предварительным данным, лидером ячейки был 39-летний гражданин Испании марокканского происхождения. Он работал помощником воспитателя в образовательном центре для несовершеннолетних, где вербовал исламистов. Остальные пятеро задержанных являются подданными Марокко, один из них имеет вид на жительство в Испании.

По данным ведомства, члены группировки встречались по ночам. Они проводили физические тренировки, в том числе учились обезглавливать людей, а также планировали масштабные атаки.

Задержания прошли спустя несколько недель после терактов в Испании. 17 августа 2017 года в Барселоне автофургон въехал в толпу людей на туристической улице Рамбла. Позднее в тот же день в городе Камбрильсе, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов на фургоне наехала на людей. В результате терактов погибли 16 человек, пострадали 130. Спустя два дня полиция Испании отчиталась о ликвидации ячейки, причастной к атаке.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Позднее члены группировки пригрозили Испании новыми атаками, если страна не выйдет из коалиции США по борьбе с ИГ.