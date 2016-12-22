Глава ВТБ оценил убыток группы от вложений в «Открытие»

Глава ВТБ Андрей Костин оценил убыток группы от вложений в «Открытие Холдинг» как «небольшой». Об этом Костин сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«Убыток небольшой», — сказал Костин.

Центробанк на прошлой неделе заявил о мерах по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие» через механизм Фонда консолидации банковского сектора. При этом в периметр группы банка ЦБ включил «Росгосстрах», банк «Траст», Росгосстрах Банк, три НПФ, «Открытие брокер», «Точку» и Рокетбанк.

ВТБ — акционер АО «Открытие Холдинг», головной компании группы «Открытие», с долей в 9,99%. Однако в ВТБ не раскрывали, будет ли нести банк потери с переходом части активов холдинга в периметр группы банка «Открытие». Периметр группы будет находиться под контролем ЦБ.

О санации банка «Открытие» регулятор объявил 29 августа. Необходимость санации в ЦБ объяснили неудачной бизнес-стратегией банка, покупкой «Росгосстраха» и «не совсем удачной санацией» банка «Траст».