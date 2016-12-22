Посольство России в Мьянме предупредило об угрозе терактов в стране

Посольство России в Мьянме предупредило россиян, находящихся на территории республики, о возросшей угрозе терактов на территории этой страны. Об этом пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила в Facebook со ссылкой на данные властей Мьянмы.

По данным МИДа, боевики планируют совершить террористические атаки с применением взрывных устройств против мирных граждан в крупных мегаполисах страны, включая Нейпьидо, Янгон и Мандалай. «Власти принимают дополнительные меры безопасности в целях предотвращения такого развития событий», — сообщили в российском дипведомстве.

Дипломаты призывают российских туристов избегать, по возможности, многолюдных мест и проявлять бдительность и осторожность. «Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи», — добавили в ведомстве.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники в правительстве Бангладеш, что на границе с Мьянмой заложены мины. Собеседники агентства утверждают, что взрывные устройства закладывают военные силы Мьянмы. Как сообщил агентству сотрудник пограничной службы Бангладеш Манзурул Хасан Хан, 5 сентября при попытке пересечь границу с Бангладеш пострадали два беженца.