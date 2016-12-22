Путин наградил вице-премьера Госсовета КНР орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил вице-премьера КНР Ван Яна орденом Дружбы. Об этом он заявил на встрече с Ван Яном в ходе Восточного экономического форума, сообщает «Интерфакс».

«Хочу отметить, что вы лично много делаете для развития российско-китайских связей. В этой связи мною подписан указ о награждении вас орденом Дружбы. Этот орден будет вручен во время встречи премьер-министров председателем правительства России господином Медведевым», — заявил Путин в ходе встречи с Ван Яном.

По его словам, Ван Ян, развивая российско-китайские отношения, «дает хорошие практические результаты». Путин также привел в пример контакты российских и китайских компаний на Восточном экономическом форуме. Орден Дружбы был учрежден в 1994 году.

В начале июля Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшим орденом России — орденом Андрея Первозванного с девизом «За веру и верность». В документе к ордену указывается, что Си Цзиньпин удостоился награды за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Китая.