В Мексиканском заливе у берегов Мексики образовался тропический шторм «Катя». Об этом сообщает Associated Press.

Порывы ветра шторма «Катя» достигают 65 км/ч. В настоящий момент шторм находится в 165 км к востоку от мексиканского прибрежного города Тампико и движется на юго-восток со скоростью 4 км/ч.

Шторм образовался вслед за ураганом «Ирма», который возник в Карибском море и направляется в сторону штата Флорида. Ему была присвоена последняя категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигают 295 км/ч. Власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили режим ЧС. США также мобилизовали 7 тыс. бойцов Национальной гвардии из-за надвигающегося урагана.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», скорость ветра которого достигала 208 км/ч.

В конце августа ураган обрушился на юго-восточное побережье США. Его называли самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате стихийного бедствия погибли 60 человек, были повреждены более 100 тыс. домов. Власти Техаса оценили нанесенный ураганом ущерб в $125 млрд.